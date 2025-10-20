Зеленский репостнул к себе в Instagram* видео украинской онлифанщицы

Владимир Зеленский репостнул к себе в Instagram* видео украинской онлифанс-модели Анны Малигон. У него в аккаунте ролик находился всего несколько минут, но незамеченным не остался.

Ролик, который понравился Зеленскому. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maligoshik

Подписчики девушки в комментариях мгновенно заметили репост от Зеленского и сообщили об этом под видео. Сам ролик несёт в себе примерно нулевой смысловой груз. Это обычное танцевальное видео, но Зеленского оно, видимо, чем-то зацепило. Может, чулками в которых там гарцует онлифанщица.

Анна Малигон родилась в Харькове в 2003 году, но в итоге переехала сначала в Канаду, а потом в США. Девушка работает моделью, снимается в рекламе и прочих проектах. К примеру, она появлялась в ролике Tesla и в клипе у певицы Kesha. Своё творчество Малигон называет «чистой нефильтрованной креативностью», но вам придётся немного потрудиться, чтобы найти у неё в аккаунте не эротическую фотографию.

Анне Малигон повезло вовремя уехать с Украины и построить карьеру в США, иначе сейчас ей жилось бы несладко. Дело в том, что украинская налоговая служба сейчас требует 384,7 млн гривен, которые задолжали модели OnlyFans. Создание и распространение порнографии там считается уголовно наказуемым, но налоги собирать это не мешает.

