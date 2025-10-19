Раскрыты детали убийства модели из США, найденной в холодильнике с кляпом во рту

В ходе слушаний в суде Лос‑Анджелеса появились свежие подробности убийства 31‑летней модели Малисы Муни, чье тело в сентябре 2023 года было обнаружено связанным в холодильнике в её квартире. Об этом сообщает People.

По данным обвинения, между Муни и 43‑летним Магнусом Хамфри завязались короткие, но весьма богатые на события отношения. Продлилось это всего пять дней. Подруга погибшей рассказала, что этот мужчина был очень навязчив и постоянно называл её «своей женщиной». Они почти не расставались и даже начали обсуждать свадьбу.

Судмедэксперты установили, что модель была на втором месяце беременности, а причиной смерти стало удушение. Тело нашли связанным электрическими проводами и куском ткани от платья, а во рту у неё был кляп.

Заместитель окружного прокурора Антонелла Нистореску охарактеризовала случившееся как «холодный, расчётливый и преднамеренный акт насилия». По версии обвинения, между ними мог вспыхнуть конфликт из‑за денег, что и привело к трагедии.

Напомним, что в 2023 году в Лос-Анджелесе нашли мёртвой модель Малису Муни. Зайдя к ней в квартиру, полицейские обнаружили возле холодильника лужи крови. Внутри было тело девушки. Она была сильно избита и связана шнурами.