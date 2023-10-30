Молодую беременную американскую модель нашли мёртвой в собственном холодильнике

В Лос-Анджелесе разбираются в причинах смерти молодой модели Малисы Муни, чьё тело с многочисленными травмами нашли в сентябре. Как пишет CBS, несмотря на то что преступление было совершено ещё в сентябре, полиция до сих пор не может найти убийцу.

Так, внимание полиции квартира Малисы привлекла, когда та перестала выходить на связь с родственниками. Спустя несколько дней они вскрыли дверь и обнаружили страшную картину: вокруг холодильника были пятна крови, а внутри — связанное шнурами и одеждой избитое тело девушки с кляпом во рту. Смерть сразу была признана насильственной.

Как позднее рассказала её сестра Журдин Паулин, Малиса была беременна. Как оказалось позже, незадолго до смерти девушка употребила один сильнодействующий наркотик. В заключении судмедэкспертов говорится, что убитая получила ссадины, рваные раны и ушибы головы, шеи, тела, рук и ног.

"Исходя из обстоятельств, в которых была найдена г-жа Муни, эти травмы позволяют предположить, что перед смертью она, вероятно, была вовлечена в жестокую драку", — считают эксперты.

К слову, тело Малисы было найдено всего спустя два дня после смерти другой модели из Лос-Анджелеса — 32-летней Николь Коутс. Тело девушки нашли в её квартире, находящейся всего в нескольких километрах от места убийства Муни. Однако, по мнению следствия, эти случаи не связаны.