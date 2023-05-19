Поляк убил украинскую модель в Таиланде и пытался устроить расчленёнку пилой

Страшное убийство произошло в одном из дорогих отелей Тайланда: поляк убил украинскую модель, а позже попытался расчленить тело. По данным тайского издания Khao Sod English, полиция арестовала подозреваемого.

Известно, что 24-летняя украинка отдыхала в отеле в компании 25-летнего бизнесмена из Польши. Пара ничем не привлекала внимание сотрудников гостиницы, но 15 мая они увидели поляка, который вёл себя странно и в спешке покинул номер. Администрация решила проверить апартаменты, где они и обнаружили труп девушки с раной от шеи до плеча и переломанными костями. Рядом с ней лежала окровавленная пила. По версии местных СМИ, одна рука была отпилена.

Пара попала на камеры видеонаблюдения в отеле. Обложка © twitter / ADDI

Подозреваемого в убийстве — гражданина Польши — нашли по горячим следам: он попытался сбежать из страны. Как выяснилось позднее, после расправы он выбежал из отеля и попросил таксиста помочь расчленить тело девушки, на что получил отказ. Убийца признался, что самому воплотить злостный замысел у него не хватило сил. Кроме того, полицейские установили, что преступник украл все ценные вещи жертвы.