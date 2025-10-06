Налог с запретного: Украина требует 385 млн гривен от моделей OnlyFans

Украинская налоговая служба подсчитала, что модели платформы OnlyFans задолжали государству 384,7 млн гривен налогов за 2020–2022 годы. Об этом сообщает «Политика Страны».

Сейчас налоговики анализируют новые данные за 2023 год, которые недавно поступили от компании-владельца платформы.

При этом в Украине производство и распространение порнографического контента считается уголовным преступлением — за это предусмотрено до семи лет лишения свободы. Несмотря на это, налоговая требует уплаты налогов с полученных доходов.

Ранее стало известно, что из-за уголовного преследования страну покинула одна из самых известных украинских моделей OnlyFans Джозефина Джексон.

В последние годы Украина активно ужесточает налоговый контроль за онлайн-заработками, включая доходы от цифровых платформ и стримингов. При этом правовой статус контента для взрослых в стране остаётся противоречивым: его создание карается по закону, но прибыль от него всё равно облагается налогами.