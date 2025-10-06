Валдайский форум
6 октября, 11:06

Налог с запретного: Украина требует 385 млн гривен от моделей OnlyFans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR

Украинская налоговая служба подсчитала, что модели платформы OnlyFans задолжали государству 384,7 млн гривен налогов за 2020–2022 годы. Об этом сообщает «Политика Страны».

Сейчас налоговики анализируют новые данные за 2023 год, которые недавно поступили от компании-владельца платформы.

«‎Буду стримить роды»: Звезда OnlyFans забеременела после 12 часов секса с более 1000 мужчин
При этом в Украине производство и распространение порнографического контента считается уголовным преступлением — за это предусмотрено до семи лет лишения свободы. Несмотря на это, налоговая требует уплаты налогов с полученных доходов.

Ранее стало известно, что из-за уголовного преследования страну покинула одна из самых известных украинских моделей OnlyFans Джозефина Джексон.

На Украине ввели военный сбор с секс-моделей OnlyFans
В последние годы Украина активно ужесточает налоговый контроль за онлайн-заработками, включая доходы от цифровых платформ и стримингов. При этом правовой статус контента для взрослых в стране остаётся противоречивым: его создание карается по закону, но прибыль от него всё равно облагается налогами.

Марина Фещенко
