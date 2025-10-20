«Спящий пророк» выдал предсказание на 2026 год: Почему наша жизнь изменится до неузнаваемости

«Спящий пророк» считается у себя на родине величиной уровня Нострадамуса и Ванги. В наших широтах такой уровень поклонения есть у Параскевы Дивеевской и Матроны Московской. Но у соотечественниц совершенно другой путь: они святые, официально канонизированные Русской православной церковью. А «спящий пророк» — не святой. Его практика предсказаний больше напоминала шаманизм, нежели божественное просветление, что сходит на души блаженных. Рассказываем, что это ещё за пророк и что он обещал человечеству в 2026 году.

«Спящий пророк» — кто он?

«Спящий пророк» получил такое прозвище неслучайно. Его техника включала в себя отключение сознания. Фото © ТАСС / Granger

«Спящим пророком» называют американского ясновидящего Эдгара Кейси. Он родился в городе Хопкинсвилле в Кентукки 18 марта 1877 года в семье фермера. Дар проявился в детстве, в 9 лет. Кейси-младший не мог в школе правильно написать слово «хижина», информация дошла до Кейси-старшего, и Эдгар получил оплеуху такой силы, что лишился сознания. После пробуждения у него появились голоса в голове, которые стали помогать в учёбе. Кейси мог положить учебник себе под подушку перед сном и наутро помнить всё от корки до корки.

Эдгар Кейси вырос и стал работать в книжном магазине. Потом завёл с партнёром бизнес, но из-за ларингита лишился голоса. Возможности вести бизнес — тоже. Считалось, что такая немота неизлечима, но бродячий гипнотизёр Харт заставил Кейси говорить в состоянии транса и попросил за это всего 200 долларов, что по нынешнему курсу равнялось бы 7740 долларам. А это около 625 000 современных российских рублей. Правда, Эдгар всё ещё не мог разговаривать, когда находился в сознании.

Помог местный Эл Лейн, он тоже был гипнотизёром. Эл вводил Эдгара в состояние транса, и тот сам рассказывал, как себя лечить. В итоге голос к нему вернулся. И Кейси вместе с Лейном занялись телемедициной того времени. Они ставили людям диагнозы по письмам, советовали лечение и целительствовали. А потом Эдгар в том же трансовом состоянии стал предсказывать будущее. За это его и прозвали «спящим пророком».

Предсказания «спящего пророка»: они сбылись

Какие предсказания Эдгара Кейси сбылись? И как мы об этом узнали? Фото © ТАСС / Макс Альперт

Почему Эдгара Кейси так любят и уважают до сих пор? Видимо, он действительно мог лечить людей в трансе — не только в одной комнате с собой, но и дистанционно, по почте. А может быть, люди побеждали болезни, потому что верили в силу Эдгара. В 1943 году Кейси был уже национальной американской знаменитостью, медиумом с командой помощников. А умер 3 января 1945 года в 67 лет. «Как же наш мир сейчас нуждается в Боге», — сказал пророк на прощание. Рассказываем, какие предсказания Кейси уже сбылись.

Точные годы мировых войн

Эдгар Кейси смог предсказать точные годы начала мировых войн. Он в трансе рассказывал, что Первая мировая начнётся в 1914 году. А после того, как Первая мировая закончилась, Кейси в состоянии гипноза предсказал и Вторую мировую в 1939 году. Эти ужасные события сбылись, и события Второй мировой Эдгар описывал с ужасающей точностью. Например, он сказал, что Австрия и Германия объединятся против всего мира и позже к ним присоединится Япония. Так и случилось.

Великая депрессия США

Великая депрессия — это название периода в истории Соединённых штатов. Он продолжался 10 лет. По сути, для США все тридцатые годы — это такой винтажный аналог наших постсоветских девяностых. Экономика развалилась, преступность выросла, люди питались кореньями, которые находили в полях. И всё это из-за краха Нью-Йоркской фондовой биржи. Дата начала падения акций США — 24 октября 1929 года, в «чёрный четверг». Эдгар Кейси предсказал падение биржи за полгода до этого события.

Смерти президентов США

Кейси мог предсказывать даже будущее конкретных персоналий. В состоянии транса он увидел смерти двух президентов США. Франклин Рузвельт умер 12 апреля 1945-го, почти одновременно с Кейси, который предсказал год кончины политического лидера. В одном из своих гипнотических сеансов «спящий пророк» говорил, что скоро Америка столкнётся с напряжённостью в расовом вопросе и президент-реформатор умрёт насильственной смертью. Так всё и было. Застрелили Джона Кеннеди.

Что ждёт человечество в 2026 году: версия «спящего пророка»

По версии «спящего пророка» Эдгара Кейси, в 2026 году мир ждёт трансформация. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlexAnton

Вам, наверное, уже стало страшно. Бояться нет причины. На 2026 год Эдгар Кейси запланировал нечто хорошее. Это связано с Древним Египтом. Кейси в состоянии транса сказал, что 20 марта 2026 года под правой лапой Сфинкса археологи найдут «зал записей», который там спрятали строители пирамид. По информации «спящего пророка», в этом зале найдутся документы, которые прольют свет вообще на всю историю человечества — вплоть до тех времён, когда ещё были живы неандертальцы.