Никколо Паганини — почему легендарного скрипача подозревали в связях с дьяволом

Никколо Паганини родился 27 октября 1782 года в Генуе. А умер — 27 мая 1840 года в Ницце. В юности он мог играть на скрипке по 12 часов в день, а в зрелости — прогремел на весь мир. Конечно, у такой звезды музыкального мира тех лет было много завистников. Ведь только Паганини мог играть на скрипке так виртуозно, что слушатели теряли сознание. А те, кто был чуть менее талантлив, успокаивали себя слухами о сделке Пагинини с дьяволом. В материале расскажем о музыкальной легенде вселенского масштаба.

Ранняя жизнь Никколо Паганини

Никколо Паганини появился на свет в XVIII веке, а всемирную известность получил уже в веке XIX. Фото © Wikipedia

У Антонио Паганини и Терезы Боччардо было шестеро детей. Никколо стал третьим. Антонио за свою жизнь успел сделать неплохую карьеру — начал грузчиком, потом владел лавкой в порту и в наполеоновской переписи населения зарегистрирован как «держатель мандолин». Это значит, что отец Никколо Паганини работал в своём собственном музыкальном магазине, где продавал лютни диапазона сопрано.

Это был первый инструмент будущего великого скрипача — отец стал учить сына основам мандолины в пять лет, а в шесть лет для Никколо пришло время скрипки. Сначала приходилось наказывать мальчика за отсутствие прилежания. Потом извлечение необычных звуков из смычкового инструмента ему понравилось. В результате Паганини-младший проводил за скрипкой по 12 часов в сутки. По собственной воле.

Как эпоха романтизма «превратила» Паганини в друга дьявола

Никколо Паганини стал одним из ярких представителей романтизма в музыке. Фото © Wikipedia / Жан-Огюст-Доминик Энгр

Параллельно с упражнениями юного Паганини в Европе набирало обороты новое художественное направление — романтизм. Его последователи выступали за протест против устаревших норм жизни, переосмысляли наследие прошлых эпох и даже были способны к радикальным вызовам существующему порядку в общественной жизни и даже в религии. А Паганини застал самое начало этого движения. В 1793 году Никколо исполнилось 11 лет, и он стал играть на скрипке в разных церквях Генуи. Через два года, 31 июля 1795 года, состоялся его первый концерт. Уже в 1797 году Паганини под опекой отца едет в своей первый тур. Милан, Болонья, Флоренция, Пиза, Ливорно — самые оживлённые итальянские города того времени. Параллельно Паганини сам для себя придумывал сложнейшие упражнения и сам же их выполнял.

В 1801 году Антонио перестал опекать сына. Никколо Паганини поехал с концертом в город Лукка, где даёт концерт в местном соборе. Там он своей скрипкой имитирует пение птиц и звучание других, даже духовых, инструментов. Настоящий звуковой дизайн XIX века! За такие концерты его даже прозвали «якобинцем», по сути, революционером, ведь якобинцы были движущей силой Французской революции. Музыкальные критики города Лукка указывали, что мастерству Паганини не место в церкви — от имитации звуков рожка на скрипке публика смеялась, в католическом соборе подобное недопустимо. Пожалуй, с этого момента и началась дурная слава скрипача. Чем известнее он становился, тем больше людей считали, что Никколо на самом деле далёк от Церкви и выступает в роли пособника дьявола.

Какие «доказательства» сделки Паганини с дьяволом приводили современники

Никколо Паганини считали пособником дьявола по ряду причин, и не все были вымышленными. Фото © Wikipedia / Richard James Lane

Когда на дворе XIX век, множество людей неграмотны, а скрипка звучит как соловей, доказать чью-то связь с дьяволом относительно просто. Да и сам Паганини был романтиком в том самом литературно-художественном смысле. Гений-одиночка, что бросил вызов как высшим силам, так и обществу. Говорят, он сам сознательно подогревал эти слухи. Но в концертной деятельности Никколо встречались поистине удивительные феномены, которые можно принять за проделки сверхъестественного.

Однажды поклонница решила проверить Паганини на прочность и подпилила ему все струны, кроме одной. Скрипач отыграл концерт ещё лучше, чем обычно! Внешний вид артиста тоже вызывал прямые ассоциации с дьяволом: истощённая фигура, точёные черты лица, длинные чёрные волосы, демонический взгляд... А невероятная техника игры на скрипке вместе с длинными «паучьими» пальцами только подтверждала слухи. Суеверная публика рассказывала, что на выступлениях Никколо Паганини видели самого Люцифера в роли дирижёра.

Почему на самом деле Никколо Паганини был так хорош

Есть научное объяснение тому, почему Паганини был так хорош в игре на скрипке. Фото © Wikipedia / Andrea Cefaly

Медицина в XIX веке была уже достаточно приличной, но всё равно порядком отставала от современности. Хирургия без анестезии, несовершенные инструменты, риски заражения крови, туберкулёз в высших слоях общества... Поэтому для рядового жителя Европы того времени возможный диагноз Никколо Паганини был доказательством его связи с дьяволом. А в реальности это мог быть просто синдром Марфана, наследственное заболевание, которое делает суставы сверхподвижными, а также образует характерные «паучьи пальцы». Такой генетический «лотерейный билет» вместе с каждодневным трудом сделали Никколо Паганини величайшим скрипачом в истории. Гений — это 10 процентов таланта и 12 часов практики каждый день.

Обстоятельства смерти и погребения Никколо Паганини

Никколо Паганини скончался в 1840 году и долго находился без погребения по причине суеверий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hari Seldon

Люди с синдромом Марфана без лечения доживают до 40 лет. А Паганини прожил внушительные 57! Но всю жизнь он мучился от неизвестной хронической болезни, спустя 200 лет точно выяснить, что именно это было, не представляется возможным. Тем не менее Паганини лечился у лучших врачей своего времени. Правда, напряжённый концертный график постепенно выматывал его.

В последние месяцы жизни физическое истощение достигло пика, сил хватало только на то, чтобы лёжа тихонько перебирать струны скрипки. На момент смерти, 27 мая 1840 года, Паганини находился в Ницце. Местный епископ отказался хоронить его по-христиански. Он считал скрипача дьяволом. В родной Генуе — то же самое. Пришлось вмешаться Папскому Престолу, и только в 1896 году Никколо Паганини похоронили по всем католическим обрядам на кладбище города Парма.