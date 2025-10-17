Сектор Газа
17 октября, 14:06

СМИ узнали о состоянии актрисы Брижит Бардо после тяжёлой операции

Обложка © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

91-летняя французская актриса Брижит Бардо, недавно перенёсшая операцию из-за тяжёлого заболевания, постепенно идёт на поправку. Об этом сообщили источники радиостанции ici.

Актриса остаётся под наблюдением врачей в Тулоне, где проходит восстановление после недавней операции. Её состояние оценивается как стабильное, и она медленно возвращается к привычной активности.

Ранее сообщалось, что Бардо была госпитализирована во Франции из-за серьёзного заболевания и перенесла операцию. Причины госпитализации пока не раскрываются широкой публике. Актриса продолжает оставаться в медицинском учреждении, однако специалисты надеются, что вскоре 91-летняя пациентка сможет вернуться домой.

