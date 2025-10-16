Сектор Газа
Актриса Брижит Бардо попала в больницу во Франции из-за тяжёлого недуга

Обложка © AP/TASS

Известная французская киноактриса Брижит Бардо попала в больницу во Франции в связи с «серьёзным заболеванием». Как сообщает Nice-Matin, знаменитость пережила хирургическое вмешательство. Причины произошедшего пока остаются неизвестными широкой публике.

Актриса всё ещё пребывает в медицинском учреждении, хотя специалисты надеются, что вскоре 91-летняя пациентка сможет вернуться домой. Однако конкретные сроки выписки из клиники пока остаются неопределёнными, а её нынешнее самочувствие является предметом беспокойства близких Бардо.

Ранее Life.ru рассказывал, что 87-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована. По данным СМИ, в больницу она попала в состоянии средней тяжести, а врачи выделяли у неё повышенное давление и выраженную одышку.

