Актриса Брижит Бардо попала в больницу во Франции из-за тяжёлого недуга

Известная французская киноактриса Брижит Бардо попала в больницу во Франции в связи с «серьёзным заболеванием». Как сообщает Nice-Matin, знаменитость пережила хирургическое вмешательство. Причины произошедшего пока остаются неизвестными широкой публике.

Актриса всё ещё пребывает в медицинском учреждении, хотя специалисты надеются, что вскоре 91-летняя пациентка сможет вернуться домой. Однако конкретные сроки выписки из клиники пока остаются неопределёнными, а её нынешнее самочувствие является предметом беспокойства близких Бардо.

