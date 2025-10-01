«Мог быть летальный исход»: Стало известно о состоянии здоровья сына Лерчек

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) намерена пропустить очередное судебное заседание по делу о неуплате налогов, так как хочет побыть с сыном после проведённой ему операции. Об этом изданию Super.ru рассказала адвокат семьи Чекалиных, комментируя тот факт, что блогерше разрешили выйти из-под домашнего ареста ради посещения ребёнка в больнице.

«У Льва (трёхлетний сын Лерчек. — Прим. Life.ru) ушиб сердца и пневмоторокс. Из-за этого был установлен дренаж. В клинике он пробудет до понедельника. И из-за этого Валерия, скорее всего, не сможет появиться завтра в суде, для неё важно оставаться с ребёнком», — пояснил адвокат.

На ближайшем заседании будет рассматриваться продление меры пресечения для Чекалиной. По словам юриста, прокурор затягивает процесс, арест постоянно продлевается, и следователи не дают ознакомиться со всеми томами уголовного дела. Мама Чекалиной подтвердила журналистам, что её дочь может пропустить заседание из-за сына, так как только «своевременная госпитализация спасла мальчика» от смерти. Мужу Лерчек Артёму Чекалину тоже разрешили покинуть дом ради визита в больницу к сыну.

Как сообщалось, сын блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) перенёс операцию из-за пневмоторакса. На мальчика упал стол и повредил лёгкие, когда он играл с братом. Лерчек получила разрешение выйти из-под домашнего ареста, чтобы отвезти ребёнка в больницу. Сейчас жизнь мальчика вне опасности, но он пока остаётся в больнице.