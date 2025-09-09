«Артём выводил деньги»: Катя Гордон вступилась за Лерчек, которой грозит до 10 лет тюрьмы

Юрист Екатерина Гордон выступила в защиту блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которой грозит до 10 лет лишения свободы по делу о незаконном выводе денег из России. Своё мнение на этот счёт она высказала в беседе с «Газетой.ru».

Гордон, которая ранее помогала Чекалиной в вопросах развода, заявила о своей уверенности в невиновности блогера. По её версии, деньги за границу выводил бывший супруг Лерчек, чтобы скрыть активы при разделе имущества.

«Я была тем юристом, которая помогала мирно развестись. Очень жаль, что Лера не доверилась мне, потому как принципиально хотела защищать её. Убеждена в том, что она не виновата: скорее, Артём выводил деньги, чтобы не делиться с ней при разводе. А я предупреждала и её, и его, что это может закончиться серьёзным сроком», — заявила Гордон.

Адвокат подчеркнула, что Чекалина не получала выведенных средств, которые поступали на арабские счета, и назвала её жертвой неверно выбранной линии защиты. Гордон также обратила внимание на гуманитарный аспект дела, отметив, что строгое наказание многодетной матери негативно скажется на детях.

Юрист призвала суд ограничиться условным сроком для Чекалиной, сославшись на необходимость защиты традиционных семейных ценностей. Она напомнила о аналогичном деле Блиновской, результатом которого стало фактическое сиротство детей осуждённой.