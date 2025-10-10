87-летнюю актрису Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

Народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. 87-летняя актриса пожаловалась на боли в сердце и сильную тахикардию. Об этом сообщил Mash.

Актрису доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи отмечают у неё повышенное давление и выраженную одышку. Кроме того, Федосеева-Шукшина жалуется на боли в спине и затруднения при ходьбе — передвигается только с поддержкой или с помощью ходунков. Отмечается, что из-за проблем с памятью артистка порой забывает о необходимости пользоваться ходунками и пытается идти самостоятельно, что создаёт риск падения.

Ранее сообщалось, что Лидия Федосеева-Шукшина составила завещание и даже выделила деньги на собственные похороны. Тогда дочь актрисы, Ольга рассказала, что её мать страдает деменцией и тяжело переносит болезнь. По её словам, состояние артистки постепенно ухудшается — речь и поведение изменились, а сама Лидия Николаевна сильно переживает из-за недуга.