Страдающая деменцией Лидия Федосеева-Шукшина готовится к смерти

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина задумалась о своих похоронах и написала завещание. Сейчас ей 86 лет, уже длительное время кинозвезда страдает от деменции. О состоянии артистки стало известно в эфире программы «Пусть говорят» от её дочери Ольги.

В студии показали ролик с обращением вдовы известного режиссёра. Она рассказала, что уже передала дочери Марии 900 тысяч рублей на организацию похорон. Всего у актрисы трое детей: Анастасия, Мария, Ольга. Последняя постоянно проживает с матерью в московской квартире и ухаживает за ней. По словам Ольга, Лидия Николаевна сильно переживает из-за деменции, а её поведение и речь изменились, так как болезнь прогрессирует.

«Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге. Читаю по бумажке, потому что хочу ничего не забыть», — добавила в ролике известная актриса.