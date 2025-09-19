Страдающая деменцией Лидия Федосеева-Шукшина готовится к смерти
Лидия Федосеева-Шукшина оформила завещание и выделила на свои похороны ₽900 тыс
Обложка © ТАСС / Игорь Кубединов
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина задумалась о своих похоронах и написала завещание. Сейчас ей 86 лет, уже длительное время кинозвезда страдает от деменции. О состоянии артистки стало известно в эфире программы «Пусть говорят» от её дочери Ольги.
В студии показали ролик с обращением вдовы известного режиссёра. Она рассказала, что уже передала дочери Марии 900 тысяч рублей на организацию похорон. Всего у актрисы трое детей: Анастасия, Мария, Ольга. Последняя постоянно проживает с матерью в московской квартире и ухаживает за ней. По словам Ольга, Лидия Николаевна сильно переживает из-за деменции, а её поведение и речь изменились, так как болезнь прогрессирует.
«Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге. Читаю по бумажке, потому что хочу ничего не забыть», — добавила в ролике известная актриса.
Ранее сообщалось, что 80-летняя народная артистка РСФСР Наталья Селезнёва, известная по роли Лиды в фильме «Операция «Ы», вызвала скорую помощь из-за болей в позвоночнике. Однако позже помощница артистки опровергла информацию об ухудшении её состояния.