Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 09:13

Страдающая деменцией Лидия Федосеева-Шукшина готовится к смерти

Лидия Федосеева-Шукшина оформила завещание и выделила на свои похороны ₽900 тыс

Обложка © ТАСС / Игорь Кубединов

Обложка © ТАСС / Игорь Кубединов

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина задумалась о своих похоронах и написала завещание. Сейчас ей 86 лет, уже длительное время кинозвезда страдает от деменции. О состоянии артистки стало известно в эфире программы «Пусть говорят» от её дочери Ольги.

В студии показали ролик с обращением вдовы известного режиссёра. Она рассказала, что уже передала дочери Марии 900 тысяч рублей на организацию похорон. Всего у актрисы трое детей: Анастасия, Мария, Ольга. Последняя постоянно проживает с матерью в московской квартире и ухаживает за ней. По словам Ольга, Лидия Николаевна сильно переживает из-за деменции, а её поведение и речь изменились, так как болезнь прогрессирует.

«Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге. Читаю по бумажке, потому что хочу ничего не забыть», — добавила в ролике известная актриса.

«Лысый на броневике» и другие опасные шутки: Как дочь фабриканта стала Раневской и выжила со своим острым языком
«Лысый на броневике» и другие опасные шутки: Как дочь фабриканта стала Раневской и выжила со своим острым языком

Ранее сообщалось, что 80-летняя народная артистка РСФСР Наталья Селезнёва, известная по роли Лиды в фильме «Операция «Ы», вызвала скорую помощь из-за болей в позвоночнике. Однако позже помощница артистки опровергла информацию об ухудшении её состояния.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar