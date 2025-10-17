Юлия Барановская перенесла две операции

Телеведущая Юлия Барановская, госпитализированная в Салехарде, перенесла две операции и сейчас уже переведена из реанимации в обычную палату. Об этом Super сообщил её директор Петро Шекшеев.

«Ей была сделана полостная операция, затем повторная операция. Перевели из реанимации в обычную палату. Врачи наблюдают, но вроде всё миновало», — рассказал Шекшеев.

По его словам, Юлия ещё очень слаба, но чувствует себя лучше, рядом с ней находятся мама, сын Артём и члены съемочной группы.

О том, что Юлию Барановскую экстренно госпитализировали и прооперировали в Салехарде, сообщалось ранее. Экс-супруге футболиста Андрея Аршавина стало плохо во время съёмок, она пожаловалась на боли в животе. Недавно 45-летняя ведущая призналась, что делала абдоминопластику по медицинским показаниям после третьих родов.