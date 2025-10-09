Аршавин требует двойного снижения алиментов на детей от Юлии Барановской
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ andrey.arshavin10 / baranovskaya_tv
Бывший футболист Андрей Аршавин обратился в суд с инициативой уменьшить вдвое размер алиментных выплат, которые он производит на содержание детей от Юлии Барановской. Как утверждается в поданном им иске, текущие отчисления превышают половину его общего дохода. Об этом пишет Baza.
На протяжении двенадцати лет, согласно действующему судебному решению, легенда «Зенита» перечислял Юлии одну четвертую (1/4) своих доходов на обеспечение троих общих детей. Теперь Аршавин стремится пересмотреть эти условия. Он направил в суд прошение, чтобы, начиная с апреля 2026 года, ему разрешили перечислять Барановской одну шестую (1/6) своих доходов, но только на содержание младшего сына Арсения. Стоит отметить, что старшему сыну пары уже исполнилось 19 лет, а дочь достигнет совершеннолетия в следующем году.
По имеющейся информации, телеведущая Барановская уже дважды проявляла готовность к компромиссу в вопросах, касающихся выплат. Адвокат Юлии Владислав Подшибякин сообщил, что в 2013 году суд Санкт-Петербурга обязал Аршавина выплатить бывшей приблизительно 1,5 миллиона евро в качестве задолженности по алиментам за десять месяцев 2013–2014 годов. Тогда Юлия, как сообщается, проявила снисходительность к Андрею и согласилась на мировое соглашение, отказавшись от этой крупной суммы при условии, что он начнёт регулярно выплачивать половину своих доходов. В 2020 году Аршавин успешно оспорил эту сумму, добившись её снижения до одной четверти (1/4) дохода. Теперь же футболист снова инициировал пересмотр выплат, заявляя, что текущие алименты отнимают у него более пятидесяти процентов всех его поступлений.
Помимо детей от Барановской у Аршавина также имеются две дочери от других женщин. От бывшей супруги Алисы Кузьминой у него осталась восьмилетняя дочь, на которую он также производит алиментные отчисления. В настоящее время Аршавин проживает со своей новой избранницей по имени Анна, и у этой пары также родился общий ребёнок.
Ранее бывшая жена Константина Ивлева подала иск в Тушинский суд Москвы с требованием изменить размер алиментов. А актёр Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», был включён в реестр неплательщиков алиментов.
