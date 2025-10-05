Полежайкин из «Папиных дочек» оказался в реестре злостных неплательщиков

Актёр Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», был включён в реестр неплательщиков алиментов. По данным судебных приставов, сумма задолженности по обязательствам актёра превышает 2,3 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».

8 сентября Казаков попал в список неплательщиков алиментов, причём долг по этому основанию составил 224 тысячи рублей. К началу октября общая задолженность актёра по семи исполнительным производствам превысила 2,3 миллиона рублей. Значительная часть этой суммы, около 1,8 миллиона рублей, приходится на кредитные платежи, не связанные с ипотекой.

