5 октября, 03:59

Полежайкин из «Папиных дочек» оказался в реестре злостных неплательщиков

РИАН: Актёр Михаил Казаков попал в реестр неплательщиков алиментов

Михаил Казаков. Обложка © VK / Михаил Казаков

Актёр Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», был включён в реестр неплательщиков алиментов. По данным судебных приставов, сумма задолженности по обязательствам актёра превышает 2,3 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».

8 сентября Казаков попал в список неплательщиков алиментов, причём долг по этому основанию составил 224 тысячи рублей. К началу октября общая задолженность актёра по семи исполнительным производствам превысила 2,3 миллиона рублей. Значительная часть этой суммы, около 1,8 миллиона рублей, приходится на кредитные платежи, не связанные с ипотекой.

У звезды «Кадетства» проблемы из-за долга по алиментам
Ранее бывшая жена Константина Ивлева подала иск в Тушинский суд Москвы с требованием изменить размер алиментов. 28 октября 2025 года в Тушинском суде Москвы состоится очередное судебное заседание по иску Ивлевой об изменении соглашения об уплате алиментов.

