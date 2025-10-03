Шеф-повар Ивлев судится с бывшей

Бывшая жена Константина Ивлева подала иск в Тушинский суд Москвы с требованием изменить размер алиментов. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

«28 октября 2025 года в Тушинском суде Москвы состоится очередное судебное заседание по иску Ивлевой М.Е. к Ивлеву К.В. об изменении соглашения об уплате алиментов», — сказали в суде.