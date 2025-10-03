Валдайский форум
Шеф-повар Ивлев судится с бывшей

Известный шеф-повар Ивлев судится с экс-женой о размере алиментов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivlevchef

Бывшая жена Константина Ивлева подала иск в Тушинский суд Москвы с требованием изменить размер алиментов. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

«28 октября 2025 года в Тушинском суде Москвы состоится очередное судебное заседание по иску Ивлевой М.Е. к Ивлеву К.В. об изменении соглашения об уплате алиментов», — сказали в суде.

Ранее сообщалось, что актёр Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство», включён в официальный список должников. По алиментам с задолженностью он должен502 573 рубля.

