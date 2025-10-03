Шеф-повар Ивлев судится с бывшей
Известный шеф-повар Ивлев судится с экс-женой о размере алиментов
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivlevchef
Бывшая жена Константина Ивлева подала иск в Тушинский суд Москвы с требованием изменить размер алиментов. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.
«28 октября 2025 года в Тушинском суде Москвы состоится очередное судебное заседание по иску Ивлевой М.Е. к Ивлеву К.В. об изменении соглашения об уплате алиментов», — сказали в суде.
