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12 июля, 03:53

Шеф-повар Ивлев оказался в базе украинского Миротворца

Константин Ивлев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / ivlevchef

Константин Ивлев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / ivlevchef

Российский шеф-повар Константин Ивлев внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Информация об этом появилась на ресурсе.

Личные данные Ивлева были добавлены в базу сайта ещё в 2021 году. Причиной стало посещение им территории Крыма.

Сам сайт «Миротворец» функционирует с 2014 года. Его создатели публикуют персональные данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. За время существования ресурса в его «чёрный список» попали журналисты, артисты, политики и другие лица, посещавшие Крым и Донбасс.

Светлана Ходченкова попала в базу украинского «Миротворца» за поездку в Крым
Светлана Ходченкова попала в базу украинского «Миротворца» за поездку в Крым

Ранее сайт «Миротворец» вновь оказался в центре скандала после внесения в базу данных инвалида первой группы, лишённого рук и ног. Мужчина из Ставрополя, передвигающийся в инвалидной коляске, занимается созданием картин из макарон и мечтает стать мотивационным спикером. «Миротворец» обвинил его в «пропаганде войны и финансировании фашистских организаций».

Антон Голыбин
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