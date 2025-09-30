Интервидение
30 сентября, 14:33

У звезды «Кадетства» проблемы из-за долга по алиментам

Юрист Цвик: Актёр Емельянов под угрозой уголовного преследования из-за алиментов

Обложка © ТАСС / Алексей Смагин

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов может быть привлечён к уголовной ответственности. Об этом сообщила юрист Янита Цвик в беседе с телеграм-каналом «Звездач».

Причиной возможного уголовного дела является неуплата алиментов (ст. 157 УК РФ). Претензии могут быть предъявлены в случае отсутствия доказательств финансовой возможности погасить долг или уважительных причин для неуплаты.

«Если он не погасит возникшую задолженность, его могут привлечь сначала к административной, а затем и уголовной ответственности за неуплату алиментов», — пояснила Цвик.

Напомним, что Кирилл Емельянов должен выплатить по алиментам более 500 тысяч рублей. Его бывшая супруга подала иск с требованием взыскания ещё в 2019 году. У пары есть двое общих детей. Однако у актёра есть и другие финансовые проблемы, ведь по кредитам он задолжал ещё 148 тыс. рублей.

