30 сентября, 05:41

С беглого актёра Артура Смольянинова* принудительно взыскивают новый долг в России

Артур Смольянинов*. Обложка © YouTube / Говорящие Головы

Артур Смольянинов* вновь оказался в центре скандала — на актёра завели новое исполнительное производство из-за задолженности по кредиту почти в 95 тысяч рублей. Судебные приставы уже приступили к принудительному взысканию, а вся история началась с судебного приказа московского участка.

Как следует из материалов суда, ещё в июне 2023 года банк подал в суд на Смольянинова* по вопросу невыплаченных сумм по кредиту. Судебный приказ был вынесен уже в июле и вступил в силу, но, судя по всему, задолженность так и не была погашена. 25 сентября приставы вновь начали принудительно взыскивать сумму почти 95 тысяч рублей с актёра, закрепив за ним новое исполнительное производство.

Ранее СМИ рассказывали, что приставы взыскали с Артура Смольянинова* долг размером в 159 тысяч рублей. Таким образом, исполнительное делопроизводство было закрыто 21 сентября. Напомним, что актёр заочно арестован в России. Недавно у него также изъяли автомобиль из-за долгов.

* Включён в список иноагентов Минюста РФ, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

