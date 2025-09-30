С беглого актёра Артура Смольянинова* принудительно взыскивают новый долг в России

Артур Смольянинов* вновь оказался в центре скандала — на актёра завели новое исполнительное производство из-за задолженности по кредиту почти в 95 тысяч рублей. Судебные приставы уже приступили к принудительному взысканию, а вся история началась с судебного приказа московского участка.

Как следует из материалов суда, ещё в июне 2023 года банк подал в суд на Смольянинова* по вопросу невыплаченных сумм по кредиту. Судебный приказ был вынесен уже в июле и вступил в силу, но, судя по всему, задолженность так и не была погашена. 25 сентября приставы вновь начали принудительно взыскивать сумму почти 95 тысяч рублей с актёра, закрепив за ним новое исполнительное производство.