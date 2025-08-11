У Смольянинова* изъяли «мазду» из-за долгов
Актёр с матерью. Обложка © kinopoisk
Судебные приставы 9 августа изъяли у актёра Артура Смольянинова* автомобиль Mazda CX-5 из-за накопленных штрафов на сумму около 190 тысяч рублей и просрочки по ипотечному кредиту. Машина была отправлена на спецстоянку и вскоре будет выставлена на продажу. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».
Автомобиль артиста забрали с улицы Генерала Тюленева. Несмотря на то, что сам Смольянинова* давно не пользуется машиной — после отъезда из России в феврале 2022 года — за рулём всё это время находилась его мать. В марте этого года Mazda CX-5 попала в аварию, и передняя часть автомобиля получила серьёзные повреждения. Общая сумма долгов артиста составляет почти 200 тысяч рублей по штрафам, а также около 100 тысяч рублей задолженности по ипотечному кредиту. В связи с этим машину планируют продать с целью покрытия этих обязательств.
Ранее московский мировой суд наложил штраф на актёра Артура Смольянинова* за несвоевременную оплату ранее назначенного административного штрафа. В инстанции сообщили, что вынесено постановление о назначении административного наказания, однако детали суммы и причины не раскрываются. По судебной картотеке предполагается, что дело связано с нарушением по статье 20.25 часть 1 КоАП РФ (просрочка оплаты штрафа).
* Включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов