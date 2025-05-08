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Регион
8 мая, 06:04

Смольянинову* выписали штраф за неуплату в срок другого штрафа

РИАН: Мировой суд выписал штраф Смольянинову* за неуплату в срок другого штрафа

Артур Смольянинов*. Обложка © VK / Артур Смольянинов*

Артур Смольянинов*. Обложка © VK / Артур Смольянинов*

Московский мировой суд наложил штраф на актёра Артура Смольянинова* из-за несвоевременной оплаты ранее назначенного административного штрафа. Ему грозит повторное наказание Об этом сообщили в инстанции.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — передаёт РИА «Новости» из зала суда.

Размер и причина штрафа не разглашаются. Судя по судебной картотеке, речь идёт о статье 20.25 часть 1 КоАП РФ (просрочка оплаты штрафа). 15 мая будет рассмотрено ещё одно дело по аналогичному нарушению.

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Напомним, что актёра Артура Смольянинова* заочно арестовали в октябре прошлого года за распространение фейков об Армии России и возбуждение ненависти либо вражды. Правоохранительные органы направляли запрос о помощи в расследовании уголовного дела против актёра, но Москве отказали в сотрудничестве. Предполагается, что иноагент скрывается в Латвии.

* Включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов

Мария Любицкая
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