Смольянинову* выписали штраф за неуплату в срок другого штрафа

Московский мировой суд наложил штраф на актёра Артура Смольянинова* из-за несвоевременной оплаты ранее назначенного административного штрафа. Ему грозит повторное наказание Об этом сообщили в инстанции.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — передаёт РИА «Новости» из зала суда.

Размер и причина штрафа не разглашаются. Судя по судебной картотеке, речь идёт о статье 20.25 часть 1 КоАП РФ (просрочка оплаты штрафа). 15 мая будет рассмотрено ещё одно дело по аналогичному нарушению.