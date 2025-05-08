Смольянинову* выписали штраф за неуплату в срок другого штрафа
РИАН: Мировой суд выписал штраф Смольянинову* за неуплату в срок другого штрафа
Артур Смольянинов*. Обложка © VK / Артур Смольянинов*
Московский мировой суд наложил штраф на актёра Артура Смольянинова* из-за несвоевременной оплаты ранее назначенного административного штрафа. Ему грозит повторное наказание Об этом сообщили в инстанции.
«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — передаёт РИА «Новости» из зала суда.
Размер и причина штрафа не разглашаются. Судя по судебной картотеке, речь идёт о статье 20.25 часть 1 КоАП РФ (просрочка оплаты штрафа). 15 мая будет рассмотрено ещё одно дело по аналогичному нарушению.
Напомним, что актёра Артура Смольянинова* заочно арестовали в октябре прошлого года за распространение фейков об Армии России и возбуждение ненависти либо вражды. Правоохранительные органы направляли запрос о помощи в расследовании уголовного дела против актёра, но Москве отказали в сотрудничестве. Предполагается, что иноагент скрывается в Латвии.
* Включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов