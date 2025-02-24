Смольянинову* заблокировали банковские счета в РФ из-за налоговых нарушений

Операции по счетам беглого актёра Артура Смольянинова* были приостановлены Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Это следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус».

«Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», — содержится в карточке о наличии решений о приостановке операций по счетам Смольянинова*.

Основанием для приостановления операций стало непредставление актёром налоговой декларации в ФНС в течение двадцати дней по истечении установленного срока её представления.