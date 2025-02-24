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24 февраля, 18:25

Смольянинову* заблокировали банковские счета в РФ из-за налоговых нарушений

«Контур.Фокус»: ФНС приостановила операции по счетам иноагента Смольянинова*

Артур Смольянинов*. Обложка © ТАСС / Александра Краснова

Артур Смольянинов*. Обложка © ТАСС / Александра Краснова

Операции по счетам беглого актёра Артура Смольянинова* были приостановлены Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Это следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус».

«Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», — содержится в карточке о наличии решений о приостановке операций по счетам Смольянинова*.

Основанием для приостановления операций стало непредставление актёром налоговой декларации в ФНС в течение двадцати дней по истечении установленного срока её представления.

Долг актёра Артура Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за последние полгода
Долг актёра Артура Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за последние полгода

Ранее российским следователям удалось установить местоположение Смольянинова*, который заочно арестован на территории РФ. Напомним, что его заочно арестовали в октябре прошлого года за распространение фейков об Армии России и возбуждение ненависти либо вражды. Правоохранительные органы направляли запрос о помощи в расследовании уголовного дела против актёра, но Москве отказали в сотрудничестве. Предполагается, что иноагент скрывается в Латвии.

* Включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов

Алена Пенчугина
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