Попался: Следователи нашли беглого иноагента Смольянинова*
Местоположение актёра Смольянинова* установлено следственными органами
Российским следователям удалось установить местоположение беглого актёра Артура Смольянинова*, который заочно арестован на территории РФ. Об этом сказано в материалах дела, которые публикует ТАСС.
«ГСУ СК РФ известно о его местонахождении. <…> Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении обвиняемого Смольянинова* продлён ещё на три месяца, то есть до 26 апреля 2025 года», — также говорится в документах.
Напомним, что Артура Смольянинова* заочно арестовали в России в октябре 2024 года, обвинив в распространении фейков о ВС РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Правоохранительные органы ранее направляли иностранному государству запрос о помощи в расследовании уголовного дела против иноагента, но там отказали в сотрудничестве. Предполагается, что актёр находится в Латвии.
* Включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human