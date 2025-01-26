Попался: Следователи нашли беглого иноагента Смольянинова*

Российским следователям удалось установить местоположение беглого актёра Артура Смольянинова*, который заочно арестован на территории РФ. Об этом сказано в материалах дела, которые публикует ТАСС.

«ГСУ СК РФ известно о его местонахождении. <…> Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении обвиняемого Смольянинова* продлён ещё на три месяца, то есть до 26 апреля 2025 года», — также говорится в документах.