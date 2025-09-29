Потерял сознание в спортзале: Актёр и звезда КВН Иманов скоропостижно умер в 49 лет

В Баку скончался Джабир Иманов, известный актёр, режиссер, продюсер и участник легендарной команды КВН «Парни из Баку». Об этом сообщает портал Oxu.

Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Во время тренировки в спортзале артист почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал. Друзья, находившиеся рядом, попытались оказать ему первую помощь, включая сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, несмотря на все усилия, 49-летний актёр скончался примерно через 40 минут.

Для установления точной причины смерти тело Иманова было направлено в Союз судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

Иманов родился 22 июня 1976 года. Его фильмография включает разнообразные проекты: от драмы «Истина момента» и «Махалля» до криминального сериала «Граф Крестовский» с Александром Балуевым. Также в его послужном списке значатся «Не та, так эта», «Не бойся, я с тобой! 1919» и комедия «Килиманджара» с участием Прилучного и Старшенбаум, где Иманов также попробовал себя в роли сопродюсера. В 2015 году он был удостоен звания Заслуженного артиста Азербайджана.

