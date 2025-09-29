Интервидение
29 сентября, 14:25

Ушёл из жизни Луис Альберто — актёр, прославившийся ролью в «Дон Роберто»

На 92-м году жизни скончался португальский актер Луис Альберто

Обложка © imdb.com

На 92-м году жизни скончался Луис Альберто — один из наиболее уважаемых португальских актёров, оставивший значительное наследие в театре и кинематографе. О его смерти сообщило издание SAPO со ссылкой на коллег артиста, при этом детали кончины не раскрываются.

Коллеги характеризуют его не только как выдающегося мастера перевоплощения, но и как наставника, воспитавшего целое поколение португальских актеров.

Актёр начал свою кинокарьеру в 1965 году, и за десятилетия профессиональной деятельности его фильмография пополнилась множеством работ. Зрителям особенно запомнились такие картины с его участием, как «Истории обычных людей моего района», «Пепел», «Записки врача», «Инспектор Макс», «Дон Роберто» и «Зелёный снаружи, красный внутри».

В 1975 году Луис Альберто основал собственный театр, объединив вокруг себя единомышленников и внеся значительный вклад в развитие национальной сцены.

Уход Луиса Альберто представляет собой значительную потерю для португальской культуры, а его творческое и педагогическое наследие продолжит оставаться важной частью истории страны и источником вдохновения для будущих поколений деятелей искусства.

Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева
Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Ранее стало известно о кончине Людмилы Гавриловой, актрисы, снимавшейся в популярном сериале «Глухарь». Артистке было 73 года. Сегодня, 29 сентября, в Балашихе прошла церемония погребения.

