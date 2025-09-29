Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Ушла из жизни Татьяна Николаевна Агаева, выдающийся деятель российского искусства, профессор и бессменный музыкальный руководитель Театра Вахтангова. Ей было 78 лет. По данным РИА «Новости» смерть наступила после продолжительной болезни.

Агаева была не только заведующей кафедрой «Музыкальная выразительность актера» в Театральном институте им. Щукина, но и душой музыкальной части Вахтанговского театра, которому отдала свыше 37 лет.

В пресс-службе театра отметили, что она была истинным «человеком театра», который «всем сердцем, всей душой был предан Театру Вахтангова, возглавлял его музыкальную часть, бережно сохраняя лучшие традиции». За годы работы в творческом союзе с режиссерами было создано более 70 знаковых постановок, включая «Пиковую даму», «Царскую охоту» и «Евгения Онегина».

Помимо работы в театре, Агаева с 1993 года преподавала в Щукинском институте, делясь опытом не только со студентами, но и с зарубежными коллегами из Италии, Франции и Германии.