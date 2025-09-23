Приставы взыскали долг с иноагента-экстремиста Смольянинова*
РИАН: Приставы взыскали со Смольянинова* долг в 159 тысяч рублей
Артур Смольянинов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human
Задолженность актёра Артура Смольянинова*, превышавшая 155 тысяч рублей, была полностью погашена. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА «Новости».
Согласно предоставленным судебным материалам, 21 сентября исполнительное производство было закрыто.
«Задолженность Смольянинова* погашена», — заявил источник.
Однако, по данным судебных приставов, за Смольяниновым* числится долг в 3,9 тысячи рублей исполнительских сборов по 41 исполнительному производству.
Напомним, что Смольянинов* заочно арестован в России за распространение фейков об Армии России, а также за возбуждение ненависти. Он находится в международном розыске. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае 2024 года — в перечень террористов и экстремистов.
Ранее на актёра Артура Смольянинова* составили новый административный протокол за нарушение законодательства об иностранных агентах. Основанием для составления протокола послужило непредоставление иностранным агентом обязательных сведений о себе в уполномоченный орган. За данное нарушение законодательства предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
* Включён в список иноагентов Минюста РФ, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.