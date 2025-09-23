Приставы взыскали долг с иноагента-экстремиста Смольянинова*

Задолженность актёра Артура Смольянинова*, превышавшая 155 тысяч рублей, была полностью погашена. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА «Новости».

Согласно предоставленным судебным материалам, 21 сентября исполнительное производство было закрыто.

«Задолженность Смольянинова* погашена», — заявил источник.

Однако, по данным судебных приставов, за Смольяниновым* числится долг в 3,9 тысячи рублей исполнительских сборов по 41 исполнительному производству.

Напомним, что Смольянинов* заочно арестован в России за распространение фейков об Армии России, а также за возбуждение ненависти. Он находится в международном розыске. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае 2024 года — в перечень террористов и экстремистов.

Ранее на актёра Артура Смольянинова* составили новый административный протокол за нарушение законодательства об иностранных агентах. Основанием для составления протокола послужило непредоставление иностранным агентом обязательных сведений о себе в уполномоченный орган. За данное нарушение законодательства предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.