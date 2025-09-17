Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 06:42

Иноагенту-экстремисту Смольянинову* грозит ещё один штраф по новому делу

РИАН: Смольянинову* грозит новый штраф за нарушение правил для иноагентов

Артур Смольянинов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human

Артур Смольянинов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chelovek.cilveks.human

На актёра Артура Смольянинова* составили новый административный протокол за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Черёмушкинского суда Москвы.

«Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября, его рассмотрение назначено на 13 октября», — рассказали в суде.

Основанием для составления протокола послужило непредоставление иностранным агентом обязательных сведений о себе в уполномоченный орган. За данное нарушение законодательства предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что Минюст России включил Смольянинова* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года, а в мае 2024 года он был добавлен в перечень террористов и экстремистов.

У Смольянинова* изъяли «мазду» из-за долгов
У Смольянинова* изъяли «мазду» из-за долгов

Ранее актёр уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения законодательства об иностранных агентах. Также Смольянинов* заочно арестован по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ, совершённом группой лиц по мотивам политической ненависти, и возбуждении ненависти либо вражды с использованием сети Интернет. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

* Включён в список иноагентов Минюста РФ, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Артур Смольянинов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar