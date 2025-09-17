Иноагенту-экстремисту Смольянинову* грозит ещё один штраф по новому делу

На актёра Артура Смольянинова* составили новый административный протокол за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Черёмушкинского суда Москвы.

«Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября, его рассмотрение назначено на 13 октября», — рассказали в суде.

Основанием для составления протокола послужило непредоставление иностранным агентом обязательных сведений о себе в уполномоченный орган. За данное нарушение законодательства предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что Минюст России включил Смольянинова* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года, а в мае 2024 года он был добавлен в перечень террористов и экстремистов.

Ранее актёр уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения законодательства об иностранных агентах. Также Смольянинов* заочно арестован по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ, совершённом группой лиц по мотивам политической ненависти, и возбуждении ненависти либо вражды с использованием сети Интернет. В настоящее время он объявлен в международный розыск.