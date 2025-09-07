Курсант Сырников из «Кадетства» погряз в долгах вслед за Макаровым
Обложка © ТАСС / Смагин Алексей
Актёр Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство», накопил задолженность по кредитным платежам на сумму более 148 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов.
В середине августа 2025 года в отношении артиста было возбуждено исполнительное производство из-за неуплаты обязательных кредитных платежей, не связанных с ипотекой. Согласно материалам дела, общая сумма долга составляет 148 700 рублей.
Из этой суммы основной долг перед банком составляет более 139 тысяч рублей, а остальная часть — это исполнительский сбор, начисленный службой судебных приставов за ведение исполнительного производства. В настоящее время приставы занимаются взысканием образовавшейся задолженности с актёра.
Напомним, бывшая супруга актёра, Екатерина Директоренко, после развода занимается воспитанием двоих детей — 13-летнего Стёпы и 11-летнего Васи. В прошлом году актёр был объявлен в розыск из-за отказа выплачивать алименты в размере 700 тысяч рублей. Согласно имеющимся данным, задолженность артиста по алиментам составила 502 573 рубля, и производство по взысканию этой суммы началось ещё в 2020 году.