Курсант Сырников из «Кадетства» погряз в долгах вслед за Макаровым

Актёр Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство», накопил задолженность по кредитным платежам на сумму более 148 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов.

В середине августа 2025 года в отношении артиста было возбуждено исполнительное производство из-за неуплаты обязательных кредитных платежей, не связанных с ипотекой. Согласно материалам дела, общая сумма долга составляет 148 700 рублей.