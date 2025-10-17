Юлия Барановская экстренно госпитализирована в Салехарде
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Телеведущую Юлию Барановскую экстренно госпитализировали и прооперировали в Салехарде. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, экс-супруге футболиста Андрея Аршавина стало плохо во время съёмок, она пожаловалась на боли в животе. Юлию доставили в местную больницу, сейчас она находится в отделении хирургии.
Недавно 45-летняя ведущая призналась, что делала абдоминопластику живота по медицинским показаниям, так как у неё разошлись мышцы после третьих родов.
Тем временем Андрей Аршавин обратился в суд с просьбой уменьшить вдвое размер алиментных выплат на детей от Юлии Барановской. Как утверждается в иске, текущие отчисления превышают половину его общего дохода.
