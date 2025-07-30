Телеведущая Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке

Телеведущая Юлия Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке во время морской прогулки. Звезда рассказала в запрещённой социальной сети, что в этот момент на лодке находилась вместе с детьми.

«Мы на Камчатке с детьми. <...> Землетрясение застало нас на воде. Просто трясло катамаран, как будто на винт что-то намоталось», — описала свои впечатления телеведущая.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ baranovskaya_tv

По её словам, во время толчков со скал начали сыпаться камни, а над водой поднялись тучи пыли, после чего птицы массово улетели от берега.

Барановская отметила, что капитан катамарана оказался опытным — неделей ранее он уже сталкивался с подобной ситуацией, однако на этот раз толчки были значительно сильнее. После основного землетрясения в акватории зафиксировали волны цунами высотой до четырёх метров. Телеведущая и её дети не пострадали, но пережили сильный стресс от неожиданной встречи со стихией.