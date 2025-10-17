Больше, чем ожидалось: Раскрыта реальная стоимость квартиры Яны Рудковской в центре Москвы

Продюсер Яна Рудковская выставила на продажу элитную квартиру в центре Москвы за 140 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Страсти», изучивший размещённое ею в соцсетях объявление.

Недвижимость площадью 155 квадратных метров расположена в районе Красной Пресни и долгое время находилась в законсервированном состоянии. Несмотря на не самый свежий ремонт, квартира обставлена мебелью от люксовых иностранных брендов, что увеличивает её стоимость.

Реализацией объекта занимается известный московский риелтор Сергей Галлер, однако покупатель до сих пор не найден. Примечательно, что эксперты ранее оценивали аналогичное жильё примерно в 120 миллионов рублей.

Ранее Яна Рудковская поделилась планами на историческую недвижимость в Санкт-Петербурге. Продюсер и её супруг фигурист Евгений Плющенко хотят выкупить и отреставрировать дачу знаменитого ювелира Карла Фаберже в Северной столице.