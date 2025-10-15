Сектор Газа
Хазанов набросился на журналиста SHOT после вопроса о проданном имуществе

Народный артист России Геннадий Хазанов вспылил после вопроса о продаже элитных квартир и домов почти на миллиард рублей и набросился с кулаками на журналиста SHOT. Инцидент произошёл у подъезда дома на Арбате – того самого, где артист недавно избавился от квартиры.

Корреспонденты встретили 79-летнего Хазанова сразу после спектакля. Артист, выходивший с охапкой цветов, заметно смутился и заявил: «Это не моё имущество», добавив, что «осталось ещё много». На вопрос, собирается ли он уезжать из России, Хазанов отвечать отказался.

Позже, когда репортёр попытался уточнить детали сделки, юморист потерял самообладание и попытался ударить журналиста. После короткой перепалки Хазанов скрылся в подъезде, не дав ни одного комментария.

Смазал лыжи? Зачем Хазанов внезапно продал в России недвижимость на сотни миллионов и куда их денет

Ранее Life.ru писал, что Геннадий Хазанов устроил масштабную распродажу своей недвижимости. За пять квартир и домов в Москве он выручил около 706 миллионов рублей. Из прежнего имущества у него осталась лишь небольшая однушка, но сам Хазанов по-прежнему руководит Московским театром эстрады и остаётся совладельцем бизнеса в России.

