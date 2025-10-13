Геннадий Хазанов устроил распродажу своих домов и квартир в Москве на ₽706 миллионов

79-летний народный артист Геннадий Хазанов избавился сразу от пяти московских объектов недвижимости, выручив порядка ₽706 млн за всё своё добро. Об этом сообщает SHOT.











В список вошли: квартира 246 м² на Малой Молчановке (≈₽237 млн), апартаменты 255 м² на Спиридоновке (≈₽232 млн), трёхэтажный дом с постройками 845 м² и участком 2722 м² в селе Дубки (≈₽112 млн), квартира 114 м² на Серафимовича (≈₽102 млн), а также квартира с кладовкой 112 м² в посёлке Сосны (≈₽23 млн).

Из прежнего недвижимого имущества у артиста осталась только небольшая 39‑метровая однушка на Люсиновской (≈₽21 млн). При этом Хазанов не покидает деловую и творческую жизнь: у него действуют ИП по художественной деятельности и 41% в ООО «Гидроресурс» (производство гидро‑ и пневмооборудования), которое, по данным, восемь лет не отчитывается перед налоговой. Он также остаётся художественным руководителем Московского театра эстрады.

Летом Life.ru сообщал, что Геннадий Хазанов задолжал налоговой службе более 120 тысяч рублей. Тогда против него не стали возбуждать никаких дел, однако его счета могли очень быстро заблокировать, если бы он не начал решать вопрос.