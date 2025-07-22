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22 июля, 13:31

Геннадий Хазанов задолжал налоговой более 120 тысяч рублей

Художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов. Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов. Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Народный артист РСФСР и художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов оказался должен Федеральной налоговой службе 123 тысячи рублей. Об этом сообщает Постньюс.

По данным издания, пока в отношении Хазанова не возбуждено исполнительное производство, однако при сохранении долга в ближайшее время его счета могут быть заблокированы. Информации о дополнительных судебных взысканиях нет.

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Хазанов возглавляет Театр эстрады с 1997 года. После начала СВО появлялись сообщения о его отъезде в Латвию, однако сам артист опроверг эмиграцию, заявив, что находился за границей на летних каникулах.

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Марина Фещенко
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