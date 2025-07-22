Геннадий Хазанов задолжал налоговой более 120 тысяч рублей

Народный артист РСФСР и художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов оказался должен Федеральной налоговой службе 123 тысячи рублей. Об этом сообщает Постньюс.

По данным издания, пока в отношении Хазанова не возбуждено исполнительное производство, однако при сохранении долга в ближайшее время его счета могут быть заблокированы. Информации о дополнительных судебных взысканиях нет.