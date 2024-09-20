Появилось фото изменившегося до неузнаваемости Хазанова: постарел и поправился

78-летний Геннадий Хазанов впервые за долгое время появился на публике. Артист выглядел весьма довольным и даже набрал лишний вес. Но всенародный любимец себе не изменяет – он, как и раньше, энергичен и весел. Фото публикует портал «Страсти».

Геннадий Хазанов. Фото © Портал «Страсти»

В пятницу, 20 сентября, юморист посетил открытие мемориальной доски, посвящённой памяти худрука цыганского театра «Ромэн» Николая Сличенко. Любимец публики пребывал в хорошем настроении и пообщался не только с поклонниками, но и с журналистами.

«Такого чувства волнения я давно не испытывал. Я с Николаем Алексеевичем познакомился ровно 56 лет назад. Мои первые шаги на сцене, на концертной эстраде, я делал с его благословения, с его помощью. Я сейчас подошёл, увидел, что пришли люди на открытие доски. Это очень хорошо», — отметил артист.

Хазанов выбрал для выхода в свет тёмные брюки, светлую футболку и чёрно-белый пиджак с узором в полоску. Образ дополнили яркие жёлтые кроссовки. Окружающие шептались, что юморист сильно изменился: набрал лишний вес, а его волосы поредели.