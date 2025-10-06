Бизнесмен пытался купить путёвку на СВО вместо тюрьмы за аферы с IKEA на 9,8 млрд

По данным следствия, как утверждается в статье, подозреваемый хотел дать два миллиона рублей работнику военокмата, чтобы миновать тюрьму и отправиться на фронт в ряды ВС РФ. Все переговоры Пономарёв намеревался вести через адвоката. Однако военком рассказал полиции о случившемся, что стало основанием для расследования. Сам Пономарёв свою вину не признал. Возбуждено дело за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Напомним, известность Пономарёв приобрёл благодаря многолетней судебной тяжбе с IKEA, связанной с арендой генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Ему удалось выиграть два процесса у мебельного гиганта и отсудить 9,8 миллиарда рублей, однако позже судебные решения были отменены. А его самого изобличили в махинациях: в июле 2019 года по первому приговору он получил 8 лет колонии за подделку судебных актов в спорах с IKEA и иными крупными корпорациями. Он признан виновным и в попытке хищения ещё 5,5 миллиарда у компании «Кубаньэнерго». А в сентябре этого года Тверской суд Москвы вынес новый приговор Пономарёву за хищение у Лесбанка векселей крупных российских банков. По совокупности преступлений ему назначено 14 лет тюрьмы.