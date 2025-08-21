Мессенджер MAX
21 августа, 16:15

Максимальный негатив: В Союзе торговых центров рассказали, когда ждать возвращения IKEA

Глава СТЦ Шакиров: IKEA не вернётся в РФ в ближайшие три года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pajor Pawel

Шведский ритейлер IKEA не планирует возобновлять работу в России как минимум в течение трёх ближайших лет. Такую оценку ситуации озвучил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

«По поводу возвращения на российский рынок шведы были максимально негативно настроены, они бросали магазины с товаром, ремонтом, поэтому я не верю в возвращение IKEA в горизонте трёх лет», сообщил он агентству.

Вице-президент той же организации Павел Люлин добавил, что арендодатели не намерены законсервировать освободившиеся площади на случай потенциального возвращения бренда. Как пояснил эксперт, возвращение международных операторов невозможно без устранения ключевых препятствий в сфере платежей и логистики, чего в настоящее время не происходит.

В связи с этим, по его словам, идёт активное перепрофилирование бывших торговых залов под склады, пункты выдачи заказов, фитнес-клубы, детские центры и отечественные мебельные магазины. В итоге пространства возвращаются в коммерческий оборот с новым наполнением и более рентабельной для торговых центров экономикой.

Ранее Life.ru рассказывал, что экс-структура IKEA в РФ сменила руководителя. Новым главой стал Ильханан Авшалумов. Он заменил предпринимателя Роберта Узилова спустя 10 дней после того, как Арбитражный суд Московской области позволил компании осуществлять выплату долга по незаконной сделке в формате рассрочки.

