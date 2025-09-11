Суд взыскал 1 млрд рублей с известного по тяжбам с IKEA бизнесмена Пономарёва

Тверской суд Москвы вынес приговор предпринимателю Константину Пономарёву, печально известному своими судебными разбирательствами со шведской компанией IKEA. Его признали виновным в хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков, общая стоимость которых превышает один миллиард рублей. В качестве наказания суд назначил ему 14 лет лишения свободы.

Судья огласила решение, согласно которому Пономарёва признали виновным и приговорили к указанному сроку. Помимо этого, с него взыскали штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Ранее государственный обвинитель в ходе прений сторон запрашивал именно такое наказание, дополнив его требованием о конфискации имущества на сумму свыше миллиарда рублей.

Адвокат предпринимателя Анна Ставицкая сообщала агентству РИА «Новости», что её подзащитный не признаёт свою вину. По этому же уголовному делу проходят ещё двое обвиняемых: бывший председатель правления Лесбанка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова. Для самого Пономарёва данный приговор уже является третьим по счёту.

В декабре 2020 года Солнечногорский суд Московской области осудил его на десять лет и два месяца колонии за уклонение от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей, а также за попытку хищения ещё 5,5 миллиарда у компании «Кубаньэнерго». Тогда речь шла о якобы неоплаченной поставке генераторов в период энергетической блокады Крыма.