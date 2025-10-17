Рэпер Macan решил продать BMW, на котором накопил 1,4 тыс. штрафов за 2,5 года

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) решил продать свою BMW M5. За время владения автомобилем он успел заработать репутацию лихого водителя, получив почти 1400 штрафов за нарушение ПДД, сообщает «Постньюс».

За 2,5 года эксплуатации музыкант накопил 1393 штрафа ГИБДД на общую сумму 1,787 млн рублей. Все нарушения рэпер оплатил перед продажей автомобиля. Большинство штрафов связано с превышением скорости (1049 случаев), также значительную долю составили нарушения парковки (142 случая) и несоблюдение дорожных знаков (102 случая). Отдельно отмечается, что артист шесть раз был зафиксирован при проезде на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, что о своём намерении отдать долг Родине Macan сообщил в социальных сетях ещё 6 октября, опубликовал фотографию из военкомата. По предварительным данным, исполнитель должен был начать службу 15 октября. Появлялись сведенья, что артисту направили шесть повесток, все из которых остались без ответа, в связи с чем ему грозила уголовная ответственность за уклонение от службы. Последние заявления опроверг отец певца.