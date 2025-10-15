Стало известно, почему рэпер Macan не явился в военкомат 15 октября

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не появился в военкомате 15 октября , поскольку и не должен был. По информации SHOT, артист отправится на службу в конце ноября.

Как сообщает телеграм-канал, 23-летний призывник уже прошёл медицинскую комиссию, получил категорию «А» и 6 октября ему была вручена повестка на отправку в ноябре. В армию он отправится с городского сборного пункта Москвы.

Ранее известный рэпер Macan анонсировал уход на срочную службу, разместив в соцсетях фотографию из военкомата. По некоторым данным, музыкант может быть направлен в ту же воинскую часть, где уже проходит службу актёр Глеб Калюжный. Напомним, в отношении Калюжного ранее было возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва, однако в мае ситуация разрешилась: артист самостоятельно явился в военкомат. Как позже объяснил сам актёр, на его решение повлияла поездка в Донбасс.