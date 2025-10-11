Стал известен ещё один кандидат на службу в армии вслед за актёром Калюжным и рэпером Macan

Блогеру Михаилу Литвину, игнорирующему повестки в военкомат, грозит уголовное дело. По данным SHOT, причина — злостное уклонение от воинской обязанности.

Как сообщает телеграм-канал, 25-летнему блогеру-миллионнику с начала осени пришло не менее трёх повесток, все они были получены, но полностью проигнорированы. Военкомат настойчиво требует присутствия военнообязанного для присвоения соответствующей категории и дальнейшего направления Литвина на службу.

Блогеру, который публично хвастался покупкой военного билета, грозит лишение свободы до двух лет, если будет возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения службы». Также блогер может быть объявлен в розыск, если не явится в ближайшее время в военный комиссариат и не пройдёт медкомиссию для получения категории.