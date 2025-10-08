Прячутся трусишки и подлецы: Картаполов похвалил Macan и Калюжного, которые больше не бегают от военкомата

Раньше вообще в Советском Союзе девушка даже не встречалась с парнем, который в армии не служил. Это было стыдно. Потом, в 90-е годы, нам начали лапшу на уши вешать про мир, дружбу, жвачку, про то, что всё будет хорошо, и потихоньку разваливали вообще нашу страну, наши вооружённые силы, формировали негативное отношение к вооружённым силам. Но сегодня вся эта шелуха спала и всё становится на свои места