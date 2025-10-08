Прячутся трусишки и подлецы: Картаполов похвалил Macan и Калюжного, которые больше не бегают от военкомата
Рэперы Макан и Глеб Калюжный. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, Александр Щербак
В российском обществе меняется отношение к службе в армии — её вновь, как это было во времена СССР, воспринимают как важный этап становления мужчины. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru сказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос о молодых артистах, отправляющихся на срочную службу.
Андрей Картаполов о срочной службе в армии и призвавшихся артистах. Видео © Life.ru
Раньше вообще в Советском Союзе девушка даже не встречалась с парнем, который в армии не служил. Это было стыдно. Потом, в 90-е годы, нам начали лапшу на уши вешать про мир, дружбу, жвачку, про то, что всё будет хорошо, и потихоньку разваливали вообще нашу страну, наши вооружённые силы, формировали негативное отношение к вооружённым силам. Но сегодня вся эта шелуха спала и всё становится на свои места
Наш собеседник выразил уверенность, что нормальные молодые люди осознают необходимость армейской службы, назвав армию школой жизни.
«Если хотят они быть нормальными людьми, они должны служить в армии, а не прятаться от неё потому, что прячутся трусишки и подлецы, а нормальные все там», — добавил Картаполов про отправившихся отдавать долг Родине артистов.
Напомним, недавно служить в армию отправился известный российский актёр Глеб Калюжный, на которого заводили уголовное дело за уклонение. Впрочем, в мае вопрос решился без серьёзных правовых последствий: артист добровольно уехал на призывной пункт. Позже он рассказал, что на его решение повлияла поездка в Донбасс. А на днях его примеру последовал популярный рэпер Macan, опубликовавший фото из военкомата и оповестивший подписчиков о своих планах на «срочку». При этом есть информация, что музыкант может быть направлен в ту же часть, что и Калюжный.
