Калюжный объяснил Life.ru, почему каждый актёр должен отслужить в армии

Проходящий срочную службу в Семёновском полку актёр Глеб Калюжный назвал службу в армии долгом любого гражданина Российской Федерации. Об этом он сказал в беседе с Life.ru после премьеры фильма «Первый на Олимпе», где он исполнил главную роль.