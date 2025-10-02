Калюжный объяснил Life.ru, почему каждый актёр должен отслужить в армии
Глеб Калюжный назвал службу в армии долгом любого гражданина России
Проходящий срочную службу в Семёновском полку актёр Глеб Калюжный назвал службу в армии долгом любого гражданина Российской Федерации. Об этом он сказал в беседе с Life.ru после премьеры фильма «Первый на Олимпе», где он исполнил главную роль.
Глеб Калюжный на премьере фильма «Первый на Олимпе». Видео © Life.ru
«Потому что это долг любого гражданина Российской Федерации», — ответил Калюжный на вопрос, почему каждый актёр должен пройти службу в армии.
Как сообщал Life.ru, на кинопоказе, куда молодого артиста отпустили из части, Калюжный появился в военной форме. Это привлекло особое внимание зрителей.
Напомним, Калюжный стал фигурантом уголовного дела за уклонение от срочной службы в Армии России. Однако 27 мая этот вопрос разрешился. Артист всё же отправился на призывной пункт. Он объяснил своё решение поездкой в Донбасс.
