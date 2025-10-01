Победивший в Каннах фильм Панахи не выйдет в российский прокат

Обладатель главного приза Каннского кинофестиваля — фильма иранского режиссёра Джафара Панахи «Простая случайность» — не будет демонстрироваться в российских кинотеатрах. Информацию об отказе в выдаче прокатного удостоверения распространила компания-дистрибьютор «Русский репортаж».

Кинокартина, которая должна была выйти в прокат 30 октября, не получила разрешительных документов от Министерства культуры Российской Федерации. В официальном реестре ведомства отсутствует какая-либо информация о данном фильме, что подтверждает факт невозможности его легального показа в стране.

Ранее сообщалось, что фильм иранского режиссёра Джафара Панахи «Простая случайность» удостоен главной награды 78-го Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви». Картина, созданная при участии Франции и Люксембурга, была признана лучшим полнометражным фильмом основного конкурса. Сюжет ленты сохраняется в секрете, однако работа стала одной из самых обсуждаемых на фестивале благодаря характерной для Панахи напряжённой атмосфере и художественной выразительности. Главные роли в картине исполнили Хадис Пакбатен, Маджид Панахи, Мохамад Али Эльясмер и Марьям Афшари.