Главную награду Каннского фестиваля получил фильм иранского режиссёра
Иранский фильм «Простая случайность» завоевал «Золотую пальмовую ветвь»
Кадр из фильма «Простая случайность» (2025), режиссёр Джафар Панахи. Обложка © Kinopoisk
Фильм иранского режиссёра Джафара Панахи «Простая случайность» стал лауреатом главной награды 78-го Каннского кинофестиваля. Картина была признана лучшим полнометражным фильмом в рамках основного конкурса и получила «Золотую пальмовую ветвь». Об этом стало известно на церемонии закрытия, где и состоялось вручение премии.
Сюжет ленты держится в секрете, что лишь подогревает интерес зрителей. Известно, что в работе над фильмом участвовали также Франция и Люксембург. Главные роли исполнили Хадис Пакбатен, Маджид Панахи, Мохамад Али Эльясмер и Марьям Афшари. «Простая случайность» стала одной из самых обсуждаемых работ фестиваля благодаря своей напряжённой атмосфере и художественной выразительности, характерной для творчества Панахи.
Ранее подготовка к церемонии награждения Каннского кинофестиваля была нарушена из-за внезапного отключения электроэнергии. Здание Дворца фестивалей временно осталось без света, что привело к остановке кинопоказов. Организаторы оперативно подключили резервное питание, однако причина сбоя пока остается неизвестной.