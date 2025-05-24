Блэкаут парализовал Канны в день завершения кинофестиваля

Неожиданный блэкаут омрачил подготовку к церемонии награждения Каннского кинофестиваля. Дворец фестивалей, где должно было пройти мероприятие, остался без электричества. Хотя удалось переключиться на автономное питание, кинопоказы пришлось прервать. Причина аварии пока не установлена, сообщает издание Variety.

Из-за временного отключения электричества несколько кинозалов приостановили показы фильмов. На данный момент причина сбоя неизвестна, но специалисты активно работают над восстановлением подачи электроэнергии.

«Во многих магазинах темно. В сувенирных магазинах Канн можно расплачиваться только наличными. Везде темно», — говорится в публикации.

Церемония вручения наград должна состояться сегодня в 20:00 по московскому времени. Жюри вручат главные призы фестиваля, в том числе «Золотую пальмовую ветвь», а также призы за лучшую мужскую и женскую роли.