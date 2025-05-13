После скандала с Бьянкой Цензори Каннский кинофестиваль запретил «голые» платья
Каннский фестиваль вводит запрет на посещение мероприятия в обнажённом виде
Обнажённый наряд Бьянки Цензори. Обложка © Х / Simon Ateba
Каннский кинофестиваль ввёл новые ограничения в дресс-код гостей после скандала с Бьянкой Цензори на церемонии «Грэмми-2025». Теперь, согласно информации на официальном сайте, на фестивале запрещено появляться в обнажённом виде.
«Из соображений приличия на красной ковровой дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля, обнажение запрещено», — говорится в постановлении.
Для посещения показов в Большом театре Люмьер нужно быть в вечернем наряде — длинном платье или смокинге. Альтернативой могут стать «маленькое чёрное платье», коктейльное платье, брючный костюм тёмного цвета или нарядный топ с чёрными брюками. Обувь — элегантные туфли или сандалии на каблуке, но не кроссовки.
Мужчины должны выбирать чёрный или тёмно-синий костюм с галстуком-бабочкой или тёмным галстуком. Кроме того, организаторы уточнили, что во время торжественных показов на территорию не разрешается проносить сумки, рюкзаки или большие пакеты.
Ранее психолог объяснила провокационную выходку жены Канье Уэста. По мнению эксперта Полины Романовой, оголение Цензори на церемонии «Грэмми-2025» может быть связано с травмами прошлых лет. Также специалист подчеркнула, что выходка Бьянки может быть протестом против принятых в обществе норм.