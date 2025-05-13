После скандала с Бьянкой Цензори Каннский кинофестиваль запретил «голые» платья

Каннский кинофестиваль ввёл новые ограничения в дресс-код гостей после скандала с Бьянкой Цензори на церемонии «Грэмми-2025». Теперь, согласно информации на официальном сайте, на фестивале запрещено появляться в обнажённом виде.

«Из соображений приличия на красной ковровой дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля, обнажение запрещено», — говорится в постановлении.

Для посещения показов в Большом театре Люмьер нужно быть в вечернем наряде — длинном платье или смокинге. Альтернативой могут стать «маленькое чёрное платье», коктейльное платье, брючный костюм тёмного цвета или нарядный топ с чёрными брюками. Обувь — элегантные туфли или сандалии на каблуке, но не кроссовки.

Мужчины должны выбирать чёрный или тёмно-синий костюм с галстуком-бабочкой или тёмным галстуком. Кроме того, организаторы уточнили, что во время торжественных показов на территорию не разрешается проносить сумки, рюкзаки или большие пакеты.