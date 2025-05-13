Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 23:26

После скандала с Бьянкой Цензори Каннский кинофестиваль запретил «голые» платья

Каннский фестиваль вводит запрет на посещение мероприятия в обнажённом виде

Обнажённый наряд Бьянки Цензори. Обложка © Х / Simon Ateba

Обнажённый наряд Бьянки Цензори. Обложка © Х / Simon Ateba

Каннский кинофестиваль ввёл новые ограничения в дресс-код гостей после скандала с Бьянкой Цензори на церемонии «Грэмми-2025». Теперь, согласно информации на официальном сайте, на фестивале запрещено появляться в обнажённом виде.

«Из соображений приличия на красной ковровой дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля, обнажение запрещено», — говорится в постановлении.

Для посещения показов в Большом театре Люмьер нужно быть в вечернем наряде — длинном платье или смокинге. Альтернативой могут стать «маленькое чёрное платье», коктейльное платье, брючный костюм тёмного цвета или нарядный топ с чёрными брюками. Обувь — элегантные туфли или сандалии на каблуке, но не кроссовки.

Мужчины должны выбирать чёрный или тёмно-синий костюм с галстуком-бабочкой или тёмным галстуком. Кроме того, организаторы уточнили, что во время торжественных показов на территорию не разрешается проносить сумки, рюкзаки или большие пакеты.

Канье Уэста снова позвали в Россию после скандального изгнания голой жены с Грэмми
Канье Уэста снова позвали в Россию после скандального изгнания голой жены с Грэмми

Ранее психолог объяснила провокационную выходку жены Канье Уэста. По мнению эксперта Полины Романовой, оголение Цензори на церемонии «Грэмми-2025» может быть связано с травмами прошлых лет. Также специалист подчеркнула, что выходка Бьянки может быть протестом против принятых в обществе норм.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Каннский кинофестиваль
  • Франция
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar