Ассанж появился в Каннах в майке с именами пяти тысяч убитых палестинских детей
Джулиан Ассанж. Фото © Х / WikiLeaks
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж появился на Каннском фестивале в белой майке с именами 4986 палестинских детей, «убитых израильскими войсками с 2023 года». Общественник приехал на премьеру документального фильма о себе «Человек на шесть миллиардов долларов» вместе с женой и режиссёром Юджином Джареки.
Джулиан Ассанж. Фото © Х /WikiLeaks
Ассанж вышел к фотографам в оливковой рубашке, которую позже расстегнул, обнажив белую майку с мелким текстом. На странице WikiLeaks в X уточняется, что на майке указаны имена 4986 палестинских детей в возрасте до 5 лет, «убитых израильскими войсками с 2023 года». Сам Ассанж решил воздержаться от ответов на вопросы журналистов.
Документальный фильм «Человек на шесть миллиардов долларов» рассказывает о борьбе Ассанжа с обвинениями в США, связанными с крупнейшим раскрытием секретной информации в истории страны. В процессе создания картины использованы архивные материалы WikiLeaks и ранее не публиковавшиеся данные, которые подчёркивают «тяжёлое положение журналистов в мире, где правда под угрозой». Режиссёр Юджин Джареки уже получил «Золотой глобус» за эту работу до её официальной премьеры.
Напомним, Джулиан Ассанж с 2019 года содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании. До этого он долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования США, которое началось около 14 лет назад. Тогда основатель WikiLeaks обнародовал данные об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Штатах ему грозило до 175 лет лишения свободы. В мае 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в США. Затем суд выпустил журналиста под залог, после чего он покинул Британию. 26 июня суд в США освободил Ассанжа в рамках сделки с властями.