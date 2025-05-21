Ассанж появился в Каннах в майке с именами пяти тысяч убитых палестинских детей

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж появился на Каннском фестивале в белой майке с именами 4986 палестинских детей, «убитых израильскими войсками с 2023 года». Общественник приехал на премьеру документального фильма о себе «Человек на шесть миллиардов долларов» вместе с женой и режиссёром Юджином Джареки.

Джулиан Ассанж. Фото © Х /WikiLeaks

Ассанж вышел к фотографам в оливковой рубашке, которую позже расстегнул, обнажив белую майку с мелким текстом. На странице WikiLeaks в X уточняется, что на майке указаны имена 4986 палестинских детей в возрасте до 5 лет, «убитых израильскими войсками с 2023 года». Сам Ассанж решил воздержаться от ответов на вопросы журналистов.